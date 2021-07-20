"Дядя, который ходит голым": под Львовом задержали педофила, который развратил 19 детей

Жертвами педофила были дети в возрасте от 8 до 13 лет.

В г. Жовква, что под Львовом, задержали 64-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании и совращении 19 детей. Мужчине за это грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает zaxid.net.

Мужчину считали местным сумасшедшим

О том, что подозреваемый приставал к детям было известно еще с 90-х годов. Тогда он работал в местной школе учителем русского языка, однако по неизвестным причинам мужчину уволили. После этого он с женой открыли в Жовкве магазин. Местные вспоминают, что уже тогда мужчина приставал к детям. Он мог предложить им пойти с ним в отдельную комнату и говорить при несовершеннолетних вульгарные вещи, однако в полицию из-за этого никто не обращался.

Задержанный даже был доверенным лицом одного из кандидатов в президенты и возглавлял Ассоциацию инвалидов в Жовкве. Мужчина активно комментировал сообщения в сообществах, однако через агрессию администраторы его постоянно блокировали.

В Жовкве подозреваемого считали "местным сумасшедшим". Мужчина проживал сам, с женой он развелся. Она вместе с младшей дочерью живут в Италии, а другая дочь мужчины живет в США.

zaxid.net

Подозреваемый занимался мальчиком-сиротой

Некоторое время мужчина занимался мальчиком-сиротой, который несколько месяцев воспитывался в греко-католическом приюте "Милес ЕЗУ — воины Иисуса — для ребят", который расположен в селе Бортники Стрыйского района. Директор заведения Роман Маркив вспоминает, что мужчина присылал 11-летнему мальчику деньги и вещи.

"Потом, когда его от нас перевели, он нам угрожал и говорил, что мы этого мальчика неправильно воспитываем. Там очень нездоровые были отношения. Он давал много денег парню", — вспоминает Роман Маркив.

Подозреваемый в педофилии после того, как ребенка перевели в другое место даже судился с руководством приюта, однако суд отклонил его иск. И тогда в полицию о странных отношениях между взрослым мужчиной и ребенком никто не сообщил.

Раздевался перед детьми, прикасался к ним и принуждал к интиму

В марте 2021 11-летний мальчик рассказал своим родителям о том, что его в гости пригласил взрослый дядя. Ребенок также сообщил, что его друг знает этого человека, поскольку взрослый раздевался перед им другом и целовал его в живот. За это он дал ребенку деньги.

Родители обратились в полицию. Правоохранители задержали педофила на "горячем", когда он разделся перед 11-летним парнем.

Также известно, что в городе дети между собой говорили, что "там живет дядя, который ходит голым и платит деньги".

Источники zaxid.net в полиции сообщили, что во время обысков в квартире мужчины они нашли дневник, в котором подозреваемый записывал имена детей и суммы, которые он платил несовершеннолетним за интим. В полиции установили, что педофил в 2019-2021 годах причастен к 19 случаев растления, изнасилования и сексуального насилия над детьми. Его жертвами были несовершеннолетние обоих полов в возрасте от 8 до 13 лет.

По версии прокуратуры, подозреваемый втирался в доверие к детям и приглашал их к себе домой. При этом он договаривался об оплате и записывал все свои расходы в дневник. Его жертвами были дети из бедных или неполных семей. За интим он давал им деньги и покупал одежду.

Педофил никогда не занимался с детьми проникающим сексом, но заставлял их орально удовлетворять его, касался их и мастурбировал при детях, показывал им детское порно. Часто он приглашал детей не в одиночку, а сразу по двое и принуждал их к близости между собой.

В прокуратуре Львовской области сообщили, что подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. 10 июня уже закончилось расследование. Мужчину будут судить сразу по четырем статьям УК: развращение несовершеннолетних, сексуальное насилие, принуждение к вступлению в сексуальную связь и изнасилование лица, которому не исполнилось 14 лет.

Напомним, в Житомирской области крестный насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестренку.

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