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Дворник избил мужчину, потому что тот вступился за бездомных кошек: какое решение принял суд Львова

Дворник избил мужчину, потому что тот вступился за бездомных кошек: какое решение принял суд Львова

Во Львове судили дворника, который избил мужчину, потому что тот вступился за бездомных котов / Фото: Фото из открытых источников

Суд назначил дворнику штраф в размере 510 гривен.

Во Львове суд признал виновным работника ЛКП "Балатон" в нанесении легких телесных повреждений мужчине, заступившемуся за бездомных кошек.

Об этом говорится в обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений приговоре.

Инцидент произошел на улице Лляной во Львове летом прошлого года. Во время уборки территории возле дома №9 дворник, пытаясь прогнать котов, начал их гонять веником, а потом даже бросал камни. Конфликт между ним и мужчиной, который пытался защитить животных, перерос в драку, в ходе которой дворник несколько раз ударил потерпевшего палкой. Пострадавший получил синяки и ссадины.

Суд назначил работнику ЛКП "Балатон" штраф в размере 510 гривен. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, во Львовской области адвокат обманул двух дружин военных.

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