Две недели боролись за жизнь: во Львове от "ковидной" пневмонии умерла 23-летняя роженица

Молодая мама только недавно родила ребенка.
23-летняя роженица из Николаева Львовской области умерла от осложнений коронавируса. Трагедия произошла в среду, 8 декабря.
Как сообщает ZAXID.NET, молодая мама была пациенткой Центра легочного здоровья, врачи которого более двух недель боролись за ее жизнь, но спасти, к сожалению, не удалось.
Директор медучреждения Любомир Рак сообщил, что причиной смерти стала тяжелая "ковидная" пневмония.
Женщина только недавно родила ребенка. Известно, что роженица не была вакцинирована от коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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