Дважды воткнул нож в шею: во Львовской области 31-летний мужчина убил 53-летнюю женщину в гостях

Оба пришли к товарищу погостить, как там между ними возник смертельный конфликт.

В среду, 3 ноября, в квартире одного из домов по улице Карпатской в Дрогобыче Львовской области убили 53-летнюю местную жительницу. В преступлении заподозрили ее 31-летнего приятеля.

Как рассказали в пресс-службе полиции Львовщины, погибшая вместе с 31-летним подозреваемым пошли в гости к общему товарищу. Там между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес женщине смертельные удары ножом.

Об убийстве в полицию заявил товарищ, у которого гостили женщина и подозреваемый.

За указанным адресом немедленно выехали правоохранители. На шее погибшей они обнаружили две колото-резаные раны, которые, по предварительному заключению медиков, и стали причиной смерти.

Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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