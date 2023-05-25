Два месяца не могли установить диагноз: во Львове умерла от энцефалита 37-летняя женщина

Лечение начало слишком поздно. Месяц медики боролись за жизнь пациентки. Но чуда не произошло.

Из-за несвоевременно обнаруженного вируса герпеса во Львове умерла 37-летняя женщина с диагнозом герпетический энцефалит.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Женщина переболела коронавирусом и чувствовала себя относительно хорошо. Но вскоре у нее начала болеть голова, возникло головокружение, затруднена речь, повысилась температура. Она два месяца ходила по медицинским учреждениям, однако никто из врачей не мог поставить правильный диагноз. Наконец, возбудитель заболевания обнаружили инфекционисты Львовской инфекционной больницы. Им оказался вирус герпеса, спровоцировавший энцефалит (воспаление мозга).

Что говорят медики

Лечение начало слишком поздно. Месяц медики боролись за жизнь пациентки. Но чуда не произошло. Женщина скончалась от воспаления мозга.

"Раньше у пациентов с такими диагнозами была 100% смертность. Сейчас 80% пациентов выздоравливает, но при условии своевременно начатого лечения", — рассказала заведующая 4-го диагностического отделения инфекционной больницы Тамила Алексанян.

По ее словам, энцефалиты нуждаются в лечении по специальной методике.

"Согласно протоколам, лечение энцефалита нужно начинать тогда, когда только есть подозрение. Если анализы на 3-5 день не подтвердят диагноз, тогда лечение отменяют. Главное, вовремя остановить болезнь, потому что клетки мозга очень быстро погибают. медицинскую помощь. Пациенты, которым своевременно оказывают соответствующую медицинскую помощь, выздоравливают", – отмечает врач.

По словам инфекционистов Львовской больницы, с начала года у них увеличилось количество пациентов с диагнозом энцефалит (воспаление мозга). За 5 месяцев 2023 года на лечении находились 10 пациентов, из которых двое скончались. Это связывается с пандемией Covid-19, после которой нарушается функция иммунной системы.

Медики советуют: в случае головной боли, повышенной температуры тела, рвоты обратиться в инфекционную больницу, чтобы исключить менингит или энцефалит.

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