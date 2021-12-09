"Душа просит чего-то яркого и теплого": Малюська показал дизайн будущего СИЗО во Львове

В следственном изоляторе, который построят на окраине города, будет спортзал и комнаты отдыха.

Проектирование нового следственного изолятора во Львове, который будет построен на средства с поступлений от "большой распродажи тюрем", находится на финальной стадии.

Как выглядит новый СИЗО в четверг, 9 декабря, показал на своей Facebook-странице министр юстиции Денис Малюска.

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“Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО, но погода пасмурная, дождливая, на дорогах пробки. Душа просит чего-нибудь яркого и теплого”, — написал в посте в соцсети министр.

Судя по опубликованным иллюстрациям, интерьер камер будет не хуже, чем в некоторых хостелах. На одной из картинок можно заметить на подоконнике предметы, похожие на бокалы с пивом. У фасада здания художник изобразил припаркованный роскошный автомобиль. В помещении СИЗО есть спортзал и комнаты отдыха.

По информации местного издания "Захід.нет", новый следственный изолятор планируют построить на улице Збыральной, недалеко от гипермаркета "Эпицентр". Его площадь составит 8,3 га, на территории разместят пять режимных корпусов, больницу на 150 мест, спортзал, столовую, баню, клуб, магазин и пекарню. Всего в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин и несовершеннолетних.

Напомним, Ирпенский исправительный центр №132 в пгт Коцюбинское под Киевом третий раз выставили на аукцион.

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