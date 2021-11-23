Думал поскользнулась: маршрутчик, который во Львове сбил монахиню и протянул ее тело 7 километров, рассказал подробности

Думал поскользнулась: маршрутчик, который во Львове сбил монахиню и протянул ее тело 7 километров, рассказал подробности

Водитель утверждает, что не заметил, как сбил людей на переходе.

Водитель маршрутки, который 20 ноября в центре Львова сбил двух женщин и тело одной из них протянул 7 километров, признал свою вину и раскаялся.

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Об этом сообщает "Твой город".

Подозреваемый рассказал, что он уже 5 лет работает водителем. За этот период у него не было никаких замечаний. Маршрутчик рассказал, что он раскаивается в содеянном и уверяет, что он не слышал, что тело женщины одеждой зацепилось за низ автобуса.

"Было темно и я на пешеходном переходе людей не видел. Думал, что она упала. Когда ехал, не чувствовал ничего. Когда приехал на конечную, то что-то было, я подумал, что это какой-то мешок. Когда полиция приехала, понял, что произошло", – рассказал в суде водитель.

Напомним, в центре Львова на перекрестке проспекта Свободы и ул. Дорошенко, маршрутка сбила двух женщин, водитель с места аварии скрылся. Тело одной из пострадавших полиция обнаружила на другом конце города.

Как выяснилось, погибшей оказалась монахиня. Она вместе с другой потерпевшей шла на мессу во Львовскую Латинскую кафедру.

Также водителю избрали меру пресечения — содержание под стражей.

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