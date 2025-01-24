Дроны атаковали Львовскую область: власти сообщили о последствиях

Информации о потерпевших нет.
В ночь на 24 января Львовскую область атаковали российские боевые беспилотники. В регионе сработали силы ПВО, но есть повреждения из-за падения обломков дронов.
Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Этой ночью Львовщину атаковали четыре вражеских боевых беспилотника. Воины ПВО и мобильные огневые группы сработали на 100%. Все вражеские цели уничтожили", — проинформировал чиновник.
В результате падения обломков "Шахеда" в одном из сел Львовского района поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом – воронка, диаметром 4 метра. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, ночью мониторинговые каналы информировали о том, что в Киевской области дрон попал в многоэтажку.
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