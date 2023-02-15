"Дозвонился": на Львовщине поймали мужчину, который "заминировал" городской совет (фото)

Псевдоминер анонимно позвонил по телефону и сообщил о взрывчатке в городском совете Нового Роздола.

В Новом Роздоле Львовской области полицейские задержали злоумышленника, который сообщил о заминировании мэрии. За совершенное местному жителю грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"14 февраля, около 17:00, в полицию поступило сообщение от анонима о том, что городской совет в городе Новый Роздол заминирован. На место происшествия немедленно выехали специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также следственно-оперативная группа. Правоохранители обследовали помещения городского совета и прилегающие территории", — рассказывают в полиции.

При обследовании всех работников мэре эвакуировали, но взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили.

Уже вскоре полицейские установили личность злоумышленника, предоставившего ложное сообщение о заминировании. Им оказался 42-летний житель Нового Роздола, его задержали.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в Ровно женщину осудили за фейковое заминирование почты.

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