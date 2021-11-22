Дождь, мокрый снег и мороз: синоптики предупредили о похолодании во Львовской области

Дождь, мокрый снег и мороз: синоптики предупредили о похолодании во Львовской области

Из-за дождей ухудшится видимость на автодорогах Львовской области.

Во Львовской области во вторник, 23 ноября, ожидается похолодание. Также в области выпадет мокрый снег.

Об этом сообщили в Львовском гидрометцентре.

Из-за ухудшения погоды на дорогах Львова и области может образоваться гололедица. Поэтому объявлено о I уровне опасности. Также из-за дождей ухудшится видимость на автодорогах.

Погода в области 23 ноября также ухудшится, ожидается похолодание:

Погода в Львовской области: небольшой дождь, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0 – 5° тепла.

Погода во Львове: небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 2 – 4° тепла.

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