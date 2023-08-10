Достали из бронхов ложку: во Львове медики спасли девочку, которая постоянно кашляла и задыхалась

Еще в марте ребенку поставили диагноз обструктивный бронхит, однако во время лечения его состояние никак не улучшалось.

Во Львове медики "Охматдета" достали 4-сантиметровую ложку из дыхательных путей 6-летней Яны, которая несколько месяцев кашляла и задыхалась.

Об этом сообщили в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Яна еще в марте начала жаловаться на тяжелое дыхание и сильный кашель, поэтому родители девочки обратились в больницу. Там ребенку поставили диагноз – обструктивный бронхит. Однако, несмотря на тщательное лечение, состояние девочки не улучшалось, поэтому Яну направили на дообследование в "Охматдет".

При обследовании в детской больнице медики обнаружили в дыхательных путях Яны постороннее тело. Выяснилось, что это была пластиковая ложка 4 см длиной.

Пластиковая ложка, которую медики достали из бронхов девочки / Фото: НДСБ "Охматдит"

Что удивило медиков

"Нетипичным было размещение ложечки в левом бронхе. Ведь почти всегда посторонние предметы попадают в правую сторону. Также удивило то, что девочке 6 лет. Обычно подобные случаи происходят с детьми младше 3 лет", — рассказал заведующий педиатрическим отделением "Охматдета" Сергей Руденко.

Медики успешно удалили ложку и состояние Яны улучшилось. Обошлось без серьезных осложнений.

Яна с мамой и врачом после удаления из бронхов ложки / Фото: НДСБ "Охматдит"

Медики обратились к родителям

В "Охматдете" отметили, что попадание посторонних тел в организмы детей – очень распространенная проблема. Медики находят разные предметы в гортани, трахее или бронхах. Обычно из-за этого возникает сильный кашель, одышка, посинение губ, иногда остановка дыхания и обморок.

"Родители, будьте бдительны и берегите своих детей. В случае плохого самочувствия ребенка, обязательно и вовремя обращайтесь за медицинской помощью!" – призывали в медучреждении.

Напомним, ранее в киевском "Охматдете" врачи провели уникальную операцию на мозге 16-летней девушки: во время удаления опухоли пациентка была в сознании и даже разговаривала с медиками.

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