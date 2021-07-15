Дороги засыпало градом, с гор на трассу сошел селевой поток: во Львовской области свирепствовала непогода

Во Львовской области произошли селе.
Во Львовской области в четверг, 15 июля, свирепствовала непогода с градом и сильными дождями.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.
Так, в селе Козева Стрыйского района ориентировочно в 18:20 выпал сильный дождь с градом. В Сети опубликовали видео с трассы, на котором видно, что дорога из-за града буквально стала белой.
В патрульной полиции Львовской области сообщили, что в горных районах Львовщины на дорогу сошел селевой поток, что затрудняет движение по трассе.
"В с. Коростив Стрыйского района на автодороге М-06 на дорожное полотно сошел селевой поток. Проезд по этому участку затруднен. На месте работают ГСЧС", — сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Как отмечает корреспондент ТСН.ua сильный дождь с градом был и во Львове, однако на этот раз, по предварительным данным, непогода не наделала в городе бедствия.
Напомним, вечером, 15 июля и днем 16 июля во Львове и области ожидаются сильные ливни и грозы. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение на Львовщине, первый уровень опасности.
Ранее во Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.