Дорога "засыпана" бутылками водки: на трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика (фото)

Причины ДТП устанавливаются.
Во Львовской области во вторник, 1 февраля, в ДТП попали два грузовика. Из-за аварии движение по трассе было затруднено.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
ДТП произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Запытив. Там столкнулись два грузовика. От удара из одной фуры выпали металлопластиковые окна, а из другой – бутылки с водкой.
На месте ДТП работали правоохранители. Причины аварии устанавливаются.
В Сети также опубликовали видео, на котором видно, что трасса "засыпана" бутылками с водкой. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
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