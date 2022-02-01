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Дорога "засыпана" бутылками водки: на трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика (фото)

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Дорога "засыпана" бутылками водки: на трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика (фото)

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Причины ДТП устанавливаются.

Во Львовской области во вторник, 1 февраля, в ДТП попали два грузовика. Из-за аварии движение по трассе было затруднено.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Запытив. Там столкнулись два грузовика. От удара из одной фуры выпали металлопластиковые окна, а из другой – бутылки с водкой.

На месте ДТП работали правоохранители. Причины аварии устанавливаются.

В Сети также опубликовали видео, на котором видно, что трасса "засыпана" бутылками с водкой. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

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