Дома "сыпятся на голову": во Львове часть фасада обвалилась на тротуар (фото, видео)

К счастью, львовянам удалось избежать травм.

На улице Городецкая, 44 во Львове кусок фасада от дома упал на тротуар, где оживленно ходят люди. Инцидент произошел сегодня, 21 октября, в 15:00.

Видео с места происшествия обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

К счастью, кусок бетона не попал в прохожих, поэтому никто не пострадал. Сейчас это место огородили лентой и убирают тротуар.

Напомним, во Львове 19 июля в нежилом доме на улице Русской, 8 в центре Львова произошел обвал стены. В результате погиб рабочий, который оказался несовершеннолетним.

Новости Украины: рабочий, который погиб во время обвала во Львове, оказался несовершеннолетним

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