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Дом был заполнен дымом: двое мужчин погибли во время пожара во Львовской области

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
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Дом был заполнен дымом: двое мужчин погибли во время пожара во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Погибшим – 59 и 29 лет.

В селе Малнов Яворовского района Львовской области в результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

Сообщения о пожаре спасатели получили в четверг, 2 февраля, в 18:47. Загорелся деревянный жилой дом по ул. Зеленой, 47.

К моменту прибытия пожарных дом был заполнен дымом. На месте возгорания спасатели обнаружили двух погибших: 59-летнего владельца дома и 29-летнего мужчину.

В 19:32 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 12 кв. м, деревянные окна, повреждены деревянные перекрытия и стены.

Как сообщает ZAXID.NET, погибшие не являются родственниками. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Напомним, накануне в Киеве случился масштабный пожар. На столичных Осокорках загорелось здание на дачном массиве.

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Дата публикации
Просмотры
335
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