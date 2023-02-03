Дом был заполнен дымом: двое мужчин погибли во время пожара во Львовской области

Погибшим – 59 и 29 лет.

В селе Малнов Яворовского района Львовской области в результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

Сообщения о пожаре спасатели получили в четверг, 2 февраля, в 18:47. Загорелся деревянный жилой дом по ул. Зеленой, 47.

К моменту прибытия пожарных дом был заполнен дымом. На месте возгорания спасатели обнаружили двух погибших: 59-летнего владельца дома и 29-летнего мужчину.

В 19:32 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 12 кв. м, деревянные окна, повреждены деревянные перекрытия и стены.

Как сообщает ZAXID.NET, погибшие не являются родственниками. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Напомним, накануне в Киеве случился масштабный пожар. На столичных Осокорках загорелось здание на дачном массиве.

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