Должны были стать проститутками в Швеции: во Львове задержали иностранца, который искал украинок для секс-эксплуатации

Должны были стать проститутками в Швеции: во Львове задержали иностранца, который искал украинок для секс-эксплуатации

Иностранцу удалось завербовать 4 украинок для работы проститутками в Швеции.

Во Львове задержали 52-летнего гражданина Швеции, который вербовал молодых украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Известно, что иностранец искал в Украине молодых девушек, которые находятся в трудном материальном положении. Он вербовал их для работы проститутками в Швеции. Мужчине уже удалось найти 4 украинок, которые были готовы к сексуальной эксплуатации за рубежом. Подозреваемого задержали правоохранители сразу после вербовки еще одной жертвы. Ему инкриминируют ч.2 ст.149 УК Украины.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решаются вопросы о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

Напомним, ливанский политик сравнил украинок с проститутками.

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