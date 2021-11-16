Долго не открывала дверь: во Львове нашли труп женщины в квартире

Долго не открывала дверь: во Львове нашли труп женщины в квартире

Полиция по выдвижной лестнице добралась до квартиры покойницы.

Сегодня, 15 ноября, во Львове на ул. Музыки, 34 в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома обнаружили труп женщины. В 15:48 час. к спасателям поступило сообщение, что 73-летняя владелица дома уже длительное время не открывает дверь.

На место происшествия выехали чрезвычайники. Как сообщили в ГСЧС Львовщины, с помощью выдвижной лестницы спасателей сотрудники полиции попали в квартиру. В доме и обнаружили тело женщины.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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