"До сих пор чувствует руку, которой нет": во Львове протезировали защитника Мариуполя (фото)

Защитнику Мариуполя во Львове был установлен механический протез.
Во Львове протезировали 46-летнего защитника Мариуполя Александра Морского, потерявшего руку во время обороны "Азовстали". Мужчине установили механический протез.
Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.
Александр – морской пограничник, защищавший Мариуполь и прошедший плен в Оленовке.
"Он до сих пор чувствует руку, которой нет. Ее Александру Морскому ампутировали на "Азовстале", где Защитник провел два месяца, а потом столько же в плену в Оленовке. В Национальном реабилитационном центре НЕЗЛАМНІ Александр получил протез и помощь в восстановлении", — говорится в сообщении.
Александр Морской служил в Мариуполе, а после ухода на пенсию остался там жить. На защиту города мужчина встал сразу после начала полномасштабного вторжения России.
"Март. Очередная боевая задача: нужно перевезти украинский десант на другой берег. Вдруг их катер вспыхивает – в него прилетела российская ракета. Трое побратимов погибли на месте. Александр, на котором горела одежда, сумел выбраться из горящего катера. Говорит: его спас янгол-хранитель", – рассказывают в медобъединении.
То, что рука травмирована, Александр увидел только на пункте базирования. Ему оказывали первую помощь, однако, чтобы спасти жизнь, руку пришлось ампутировать. Операцию выполнили в госпитале укрытия "Азовстали", которое между собой назвали "Железяка".
В плену в Оленовке Александр пробыл около двух месяцев. Он был одним из первых, кого обменяли.
Несмотря на предложение поехать за границу, на протезирование и восстановление приехал во Львов. Недавно Александр получил механический протез руки. Теперь с помощью правой руки и мышц спины он может поднимать и переносить предметы.
Напомним, украинские медики лишают бойцов с ампутациями фантомной боли.
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