Для жителей Львовщины закончилась опасность – Козицкий

Во Львовской области дали отбой воздушной тревоги
"Жители Львовщины, опасность закончилась. Все детали – впоследствии", – об этом написал в сообщении в социальных сетях Максим Козицкий.
Ранее ночью 29 мая во Львовской области звучала воздушная тревога, работало ПВО, людей призывали находиться в укрытиях.
В настоящее время отбой воздушной тревоги раздался на территории всех западноукраинских областей.
Напомним, что во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.
Ранее сообщалось, что возле Киева сбили ракету.
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