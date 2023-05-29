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Для жителей Львовщины закончилась опасность – Козицкий

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2314
Время на прочтение
1 мин
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Для жителей Львовщины закончилась опасность – Козицкий

Подробности ночной атаки Козицкий озвучит впоследствии / Фото: Pexels

Во Львовской области дали отбой воздушной тревоги

"Жители Львовщины, опасность закончилась. Все детали – впоследствии", – об этом написал в сообщении в социальных сетях Максим Козицкий.

Ранее ночью 29 мая во Львовской области звучала воздушная тревога, работало ПВО, людей призывали находиться в укрытиях.

В настоящее время отбой воздушной тревоги раздался на территории всех западноукраинских областей.

Напомним, что во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что возле Киева сбили ракету.

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Дата публикации
Просмотры
2314
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