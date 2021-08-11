Длилась 12 часов: во Львове медики провели парню первую в Украине сложную операцию по реконструкции лица

Длилась 12 часов: во Львове медики провели парню первую в Украине сложную операцию по реконструкции лица

Помогал львовским медикам их коллега из Литвы.

Во Львове медики впервые в Украине провели сложную совмещенную ортогнатическом-артропластичну операцию по реконструкции лица. Она продолжалась вплоть 12 часов.

Об этом сообщили в Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Львов.

Пациентом стал 20-летний парень, который в возрасте 5 лет попал в ДТП. У него диагностировали нейротравму и переломы нижних конечностей. Однако тогда медики не заметили перелома нижней челюсти. Из-за этого парень не мог широко открыть рот, ему было трудно жевать и он плохо спал ночью.

"В нашу больницу парень обратился с осложнениями после неудачного предыдущего лечения. Диагноз — деформирующий остеартроз левой и костный анкилоз правой суставной головки. Простыми словами — давняя травма привела к хроническому заболеванию суставов с практически полной их недвижимостью. После предварительной консультации провели ортодонтическую подготовку к сложной операции. Изготовили ортогнатический план в лаборатории Eurosplint и протезы индивидуальных суставов", — сообщили медики.

Сложная операция длилась 12 часов. Ее целью было вернуть челюсти в правильное положение и восстановить деформированные суставы.

Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи г.. Львов.

"Для этого специалисты устранили разрастание костной ткани, что мешало при открывании рта, разместили сначала височно-нижнечелюстные суставы, затем кпереди выдвинули верхние челюсти и подбородка", — говорится в сообщении.

Во Львове операцию медики челюстно-лицевой хирургии провели совместно с литовским коллегой Симонасом Грибаускасом, который уже неоднократно проводил такие вмешательства.

"Всего через несколько дней вид лица пациента — изменился! Теперь парень сможет забыть о постоянным дискомфорте и не будет чувствовать трудностей движениях челюстью", — сообщили медики.

Напомним, во Львове медики спасли младенца от которого отказались родители.

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