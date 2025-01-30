Директор предприятия придумал, как сбежать за границу: все закончилось неожиданно

На пункте пропуска "Мостиска" мужчина пытался незаконно скрыться за границу. Как все кончилось?

Во Львовской области на 13 600 грн оштрафовали мужчину, который во время действия военного положения пытался бежать за границу.

Об этом говорится в приговоре Мостиского райсуда Львовской области.

По данным суда, подозреваемым является директор частного предприятия. Он в 2022 году подделал документ о том, что его сняли с военного учета.

Он 20 августа 2022 года на пункте пропуска "Мостиска" показал пограничникам фальшивый документ и пытался скрыться за границу. Однако мужчину разоблачили.

Ему инкриминировали ч.4 ст.358 УК Украины – использование заведомо подложного документа.

В ходе досудебного следствия нарушитель вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины. Его оштрафовали на 13600 грн.

Приговор суда

Напомним, мать придумала, как вывезти своего взрослого сына за границу.

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