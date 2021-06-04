Дети теряли сознание, мама прижимала к груди игрушку: во Львове похоронили мальчика, погибшего на школьной экскурсии

Проститься со школьником пришло очень много людей — родные, одноклассники, учителя, все, кто знал Артема, и просто неравнодушные местные жители.

Во Львове 4 июня похоронили 12-летнего Артема, который погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка во Львовской области.

Также читайте Мама погибшего на школьной экскурсии 12-летнего мальчика показала последнее фото сына

Как сообщает "УНИАН", прощание со школьником прошло в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Отмечается, во время церемонии, на которую пришло очень много людей, несколько детей потеряли сознание — их выводили из церкви, поили водой, давали нюхать нашатырь. Одной девочке пришлось вызвать "скорую".

Родители Артема и сестренка вели себя спокойно, плакали, мама прижимала к груди мягкую игрушку — очевидно, любимую ее покойного сына.

Фото: rupor.info

Фото: rupor.info

Напомним, ученик 6 класса погиб 2 июня в ходе школьной экскурсии в с. Каменка Стрыйского района Львовской области. Трагедия произошла из-за того, что парень хотел сделать селфи на фоне водопада. У классного руководителя школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала в реанимацию. Также в больницу с переохлаждением доставили учителя, который пытался спасти ребенка.

По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

Новости Украины: во Львове похоронят ученика, который погиб во время школьной экскурсии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку