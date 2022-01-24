Дети были на санках: во Львовской области авто влетело в супругов с двумя маленькими сыновьями (фото)

Всю семью госпитализировали, больше всего пострадал 9-летний мальчик, для него ищут доноров крови.
В воскресенье, 23 января, в Самборе Львовской области 20-летний водитель авто сбил четырех пешеходов — супругов с двумя детьми. Авария произошла около 21:30 на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород".
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Вектра", 20-летний житель одного из сел Самборского района, совершил наезд на находившихся на тротуаре пешеходов. В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека — 33-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое детей 9 и 5 лет – все жители Самбора", — говорится в сообщении.
Всех их госпитализировали в больницу.
Как сообщила волонтер Ульяна Флишко на своей странице в Facebook, в ДТП попала семья участника АТО из Самбора.
"Супруги с двумя сыновьями возвращались домой. Дети были на санках. В это время на них наехал автомобиль. Водитель не справился с управлением и его занесло на тротуар, где именно шла семья защитника Украины. У мужчины — травмы колен. Жене в этому ДТП сломало руку и травмировало голову. Еще у одного мальчика — ушиб головного мозга, перелом ноги. Больше всего пострадал их старший сын — Андрюша, 9 лет", — написала она.
По словам волонтера, сейчас 9-летний мальчик находится во Львовской детской больнице на Орлике. Для ребенка ищут доноров с редкой группой крови 4-. Чтобы сдать кровь, все желающие могут обратиться в пункт забора на улице Миколайчука, отметила женщина.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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