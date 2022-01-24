Дети были на санках: во Львовской области авто влетело в супругов с двумя маленькими сыновьями (фото)

Дети были на санках: во Львовской области авто влетело в супругов с двумя маленькими сыновьями (фото)

Всю семью госпитализировали, больше всего пострадал 9-летний мальчик, для него ищут доноров крови.

В воскресенье, 23 января, в Самборе Львовской области 20-летний водитель авто сбил четырех пешеходов — супругов с двумя детьми. Авария произошла около 21:30 на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород".

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Вектра", 20-летний житель одного из сел Самборского района, совершил наезд на находившихся на тротуаре пешеходов. В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека — 33-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое детей 9 и 5 лет – все жители Самбора", — говорится в сообщении.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Всех их госпитализировали в больницу.

Как сообщила волонтер Ульяна Флишко на своей странице в Facebook, в ДТП попала семья участника АТО из Самбора.

"Супруги с двумя сыновьями возвращались домой. Дети были на санках. В это время на них наехал автомобиль. Водитель не справился с управлением и его занесло на тротуар, где именно шла семья защитника Украины. У мужчины — травмы колен. Жене в этому ДТП сломало руку и травмировало голову. Еще у одного мальчика — ушиб головного мозга, перелом ноги. Больше всего пострадал их старший сын — Андрюша, 9 лет", — написала она.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По словам волонтера, сейчас 9-летний мальчик находится во Львовской детской больнице на Орлике. Для ребенка ищут доноров с редкой группой крови 4-. Чтобы сдать кровь, все желающие могут обратиться в пункт забора на улице Миколайчука, отметила женщина.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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