Детей зажало в авто, один человек погиб: на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
На трассе Киев-Чоп возле села Дубина Львовской области во вторник, 20 июля произошло ДТП, в котором погиб один человек и четверо пострадали.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
По данным патрульных, на трассе столкнулись Opel Astra и Mazda. На месте ДТП погиб один человек, еще 4 человека пострадали.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что вероятно ДТП произошло из-за того, что Opel выехал на встречную и врезался в Mazda. В одном из авто зажало двух детей.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются правоохранители.
Напомним, под Львовом в тройном ДТП погибла 2-летняя девочка, много травмированных.