Депутаты заболели: во Львове перенесли заседание облсовета из-за вспышки COVID-19

Когда депутаты вернутся к работе, пока неизвестно.

Пленарное заседание Львовского областного совета перенесли из-за вспышки коронавируса, в частности, среди депутатов. Когда возобновят сессии, пока не известно.

Об этом сегодня, 26 октября, сообщила глава Львовского областного совета Ирина Гримак на своей странице в Facebook.

За такую инициативу вступили сами депутаты ЛОР.

"К сожалению, среди депутатов Львовского облсовета, несмотря на активную кампанию вакцинации, есть инфицированные. Львовская область занимает третье место в Украине по количеству тех, у кого обнаружен коронавирус. При таких обстоятельствах депутаты облсовета решили подать пример и воздержаться от проведения пленарного заседания, которое продолжается долгий рабочий день при большом скоплении людей", — объяснила Гримак.

Пока не известно, когда именно депутаты возобновят работу.

"Депутатский корпус активно готовился к проведению очередной сессии, депутатские комиссии наработали все необходимые решения, поэтому при первой возможности проведение пленарных заседаний будет возобновлено", — добавила глава облсовета.

Напомним, коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 26 сентября, продолжает распространяться высокими темпам. За прошедшие сутки на Львовщине подтвердили 1104 новых случаев коронавируса , среди них 414 – львовяне.

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