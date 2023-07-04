Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в ТЦК во время сессии (фото)

Депутатам Львовского облсовета прямо перед началом сессии 4 июля вручили повестки в ТЦК и СП.

Об этом сообщил утром депутат от "Свободы" Иосиф Сытник, показав врученную ему повестку.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" – говорится в заявлении депутата.

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Как сообщил депутат облсовета от "Евросолидарности" Александр Ганущин, представители ТЦК вручили повестки депутатам облсовета зразу на входе в сессионный зал.

"Областной военкомат исправляет ошибку, допущенную 24 февраля 2022 года. Повестки на входе в сессионный зал Львовский областной совет", – заявил Ганущин, который сейчас служит в 103-й бригаде ТРО.

Депутат Львовского облсовета Иосиф Сытник показал врученную ему повестку/Фото из Facebook-страницы Сытника

Напомним, в мае работники военкомата раздали повестки депутатам Подволочиского поселкового совета в Тернопольской области после завершения сессионного заседания.

А перед этим, в январе, повестки раздали всем депутатам-мужчинам Броварского горсовета прямо во время заседания. В частности, повестку тогда получил мэр Игорь Сапожко.

Могут ли призвать на военную службу депутатов и мэров

Как пояснил адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой, во время военного положения мобилизации подлежат все граждане Украины, однако местные органы власти могут предоставить списки брони на тех или иных работников. Так, если мэр или местный депутат не "забронированы", их могут мобилизовать. В то же время, даже без бронирования призыву на военную службу не подлежат военнообязанные действующие депутаты Верховной Рады.

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