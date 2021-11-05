Депутат Львовского горсовета во время сессии рисовал портрет Путина: его сняли на видео

Львовский депутат оправдался за свой поступок и объяснил, что якобы рисовал карикатуру.
Депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Юрий Гринив во время сессии рисовал потрет президента страны-агрессора Владимира Путина.
Видео инцидента опубликовал телеграмм-канал "Пьемонт".
На видео слышно, как продолжается сессия городского совета. В то время депутат Юрий Гринив на телефоне открыл портрет Владимира Путина и стал рисовать его, несмотря на работу.
Сам депутат городского совета в Facebook впоследствии оправдался за свой поступок и заявил, что во время работы сессии Львовского городского совета "рисовал карикатуру", которую решил продать на аукционе.
Это уже не первый случай, когда депутат от "Европейской солидарности" Юрий Гринив занимается своими делами во время сессий Львовского городского совета. Раньше он играл на мобильном телефоне.
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