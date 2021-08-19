День Независимости во Львове: какой будет погода во время празднования

День Независимости во Львове: какой будет погода во время празднования

Днем прогнозируют 20-25° тепла.

Во вторник, 24 августа, на День Независимости во Львове будет тепло, но с кротокочаснимы дождями и грозами.

Об этом сообщил Львовский гидрометцентр.

"Кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25° тепла", — говорится в сообщении.

Также в этот день будет облачно с прояснениями.

Напомним, во Львове планируют масштабно отпраздновать 30 годовщину Независимости Украины. В городе пройдут сразу несколько фестивалей и большой концерт.

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