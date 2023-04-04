Демонтаж и национализация: во Львове рассказали, что будут делать с имуществом УПЦ МП

Один из основных храмов УПЦ МП во Львове планируют национализировать, если священники не перейдут в украинскую церковь.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что власть будет делать с имуществом УПЦ МП. Он отметил, что эта структура владеет тремя объектами недвижимости.

Об этом он написал в соцсетях.

Садовый пояснил, что помещение на улице Пекарской будет передано в собственность громады и здесь планируется оснастить реабилитационный центр. Мэр Львова подчеркнул, что это "богоугодное дело".

Фото: facebook/Андрей Садовой

Самострой в Сиховском районе Львова планируют демонтировать, а земельный участок передадут ПЦУ.

Фото: facebook/Андрей Садовой

"О храме на ул. Бобанича. Ситуация сложнее. Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", — написал Андрей Садовый.

Напомним, во Львове во время протеста перед самостроем УПЦ МП агрессивные верующие набросились на жительницу города. Они заявляли, что считают себя россиянами, а войну начали "искренние украинцы".

Ранее священник УПЦ МП в Хмельницком избил военного, поэтому депутаты Хмельницкого городского совета во вторник, 4 апреля, на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком всем религиозным организациям в обществе, принадлежащим к РПЦ/УПЦ Московского патриархата.

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