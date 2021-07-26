"Дельта" распространяется по Украине: три случая мутировавшего штамма подтвердили во Львове

В области это первые официально зафиксированные случаи.
Сразу три случая штамма коронавируса "Дельта" подтвердили во Львове.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Болезнь диагностировали у людей, вернувшихся из Великобритании и России. Больным 33-34 года — пациентов госпитализировали, их состояние стабильное. Что это именно "Дельта" — подтвердили в столичном лабораторном центре. Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса украинцев призывают не медлить и привиться против коронавируса в центрах массовой вакцинации.
Штамм коронавируса "Дельта", кроме Украины, уже обнаружили в более чем сотне стран. И именно из-за него, говорят в ВОЗ, мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса. Мутацию считают более заразной, чем предыдущие штаммы COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что "Дельта" начала атаковать Киев: в Александровской больнице обнаружили шестерых больных с индийским штаммом коронавируса.