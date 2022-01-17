Делали массаж сердца: во Львове полицейские спасли из пожара чуть не угоревшую кошку (видео)

Сейчас животное чувствует себя хорошо.
Во Львове полицейские реанимировали кошку, которая надышалась продуктами горения во время пожара. Возгорание произошло в спальном районе города.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, на вызов о пожаре прибыли спасатели и копы. Жителей подъезда эвакуировали. В квартире, где горело, жильцов в то время дома не было. Но полицейский заметил без сознания кошку. Через пламя он едва добрался до нее, вынес на улицу и передал напарнице, которая и реанимировала пушистую – делала массаж сердца Мики – так зовут животное. А потом копы отвезли ее к ветеринару.
Сейчас кошка чувствует себя хорошо, рассказала ее владелица, и поблагодарила полицейских за спасенную жизнь воспитанницы.
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