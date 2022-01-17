Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Делали массаж сердца: во Львове полицейские спасли из пожара чуть не угоревшую кошку (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Делали массаж сердца: во Львове полицейские спасли из пожара чуть не угоревшую кошку (видео)

Кошке, которая вдохновлялась продуктами горения, делали массаж сердца

Сейчас животное чувствует себя хорошо.

Во Львове полицейские реанимировали кошку, которая надышалась продуктами горения во время пожара. Возгорание произошло в спальном районе города.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, на вызов о пожаре прибыли спасатели и копы. Жителей подъезда эвакуировали. В квартире, где горело, жильцов в то время дома не было. Но полицейский заметил без сознания кошку. Через пламя он едва добрался до нее, вынес на улицу и передал напарнице, которая и реанимировала пушистую – делала массаж сердца Мики – так зовут животное. А потом копы отвезли ее к ветеринару.

Во Львове полицейские реанимировали кошку, что надышалась продуктами горения во время пожара

Во Львове полицейские реанимировали кошку, что надышалась продуктами горения во время пожара

Сейчас кошка чувствует себя хорошо, рассказала ее владелица, и поблагодарила полицейских за спасенную жизнь воспитанницы.

Читайте также:

Следующая публикация