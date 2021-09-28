"Делал контент для соцсетей": мужчину приговорили к условному заключению за стрельбу в центре Львова

"Делал контент для соцсетей": мужчину приговорили к условному заключению за стрельбу в центре Львова

За свой поступок мужчина предстал перед судом и получил наказание.

Пьяный 39-летний львовяне устроил стрельбу на летней площадке ресторана в центре Львова. Таким образом мужчина хотел "сделать контент для соцсетей", но вместо этого получил приговор Галицкого районного суда.

Его признали виновным в хулиганстве и назначили три года года лишения свободы, без отбывания наказания. В результате стрелка наказали испытательным сроком на полтора года, сообщает ZAXID.NET

Случай произошел 18 августа. Нетрезвый мужчина пришел в ресторан на пл. Рынок, 33. Там на летней площадке заведения он трижды выстрелил в сторону прохожих и пошел на ул. Краковской.

В полицию обратились владельцы заведений. Правоохранители нашли хулигана возле памятника Данилу Галицкому. У него был стартовый пистолет с холостыми патронами. Он объяснил, что употреблял алкоголь и стрелял, чтобы сделать контент для соцсетей.

Мужчина признал свою вину на суде и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. В то же время от притензий к нему отказались владельцы ресторанов, где он устроил стрельбу. В результате мужчина получил полтора года испытательного срока.

Напомним, 20 сентября на площади Рынок в центре Львова неизвестный мужчина напал на 19-летнего парня. Злоумышленник несколько раз ударил в лицо потерпевшего, отобрал у него мобильный телефон, а также кошелек с деньгами и документами, после чего скрылся.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку