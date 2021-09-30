Даже не остановился: во Львовской области водитель насмерть сбил женщину и уехал (фото)

Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Вблизи г. Жовква Львовской области в четверг, 30 сентября, водитель автомобиля насмерть сбил 48-летнюю женщину и скрылся с места ДТП даже не остановившись. Его через час разыскали правоохранители.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
ДТП произошло в 10:10 на трассе Львов — Рава-Русская. Там водитель легкового автомобиля сбил 48-летнюю велосипедистку и поехал с места аварии. От полученных травм женщина скончалась.
Через час в селе Сопошин полиция обнаружила автомобиль, который был похож на тот, который совершил смертельное ДТП. Следствие установило, что за его рулем был 44-летний житель Львовского района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 3,08 промилле.
"Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Автомобиль, которым был совершен наезд, изъят", — сообщили в полиции.
Полиция открыла производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Черкасской области автомобиль на глазах у матери сбил 7-летнюю девочку.