"Давно собирался свести счеты с жизнью": во Львовской области мужчина выпал из окна 9 этажа

"Давно собирался свести счеты с жизнью": во Львовской области мужчина выпал из окна 9 этажа

Причину смерти установят эксперты.

Во вторник, 31 августа, в Червонограде Львовской области мужчина выпал из окна подъезда, что на девятом этаже. Трагедия произошла на ул. Мазепы.

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Как сообщает "Эхо Червонограда" со ссылкой на информацию от полиции, рассматривается версия суицида.

фото/"Эхо Червонограда"

По предварительным данным, покойный жил в многоэтажке, из окна которой выпал.

"Источники рассказали, что мужчина давно намеревался свести счеты с жизнью", — говорится в сообщении.

Сейчас проводится расследование, окончательную причину смерти установят эксперты.

Напомним, в Луцке 19-летняя девушка выпала с шестого этажа.

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