"Давно собирался свести счеты с жизнью": во Львовской области мужчина выпал из окна 9 этажа

Причину смерти установят эксперты.
Во вторник, 31 августа, в Червонограде Львовской области мужчина выпал из окна подъезда, что на девятом этаже. Трагедия произошла на ул. Мазепы.
Как сообщает "Эхо Червонограда" со ссылкой на информацию от полиции, рассматривается версия суицида.
По предварительным данным, покойный жил в многоэтажке, из окна которой выпал.
"Источники рассказали, что мужчина давно намеревался свести счеты с жизнью", — говорится в сообщении.
Сейчас проводится расследование, окончательную причину смерти установят эксперты.
Напомним, в Луцке 19-летняя девушка выпала с шестого этажа.