Чрезвычайное положение во Львове: какие ограничения будут действовать и что необходимо иметь с собой

Чрезвычайное положение во Львове: какие ограничения будут действовать и что необходимо иметь с собой

Граждане должны носить паспорт, а любой автомобиль могут остановить для проверки.

Вскоре в Украине и, в частности, во Львовской области введут режим чрезвычайного положения. Поэтому во Львове был создан оперативный областной штаб для координации действий в соответствующих условиях.

Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый на своем канале Telegram.

"Такое решение оправдано и нужно, ведь, прежде всего, речь идет об усилении мер безопасности для населения. Активные военные действия происходят на наших восточных границах. Но мы должны быть собраны и внимательны, чтобы обеспечить надежный тыл для украинских военных", — прокомментировал Садовый.

Также мэр рассказал, что во время чрезвычайного положения всем гражданам нужно всегда иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А въезд и выезд на территорию Львова и области будет контролироваться в усиленном режиме. По его словам, любой автомобиль может быть остановлен для проверки документов и содержимого.

Также в городе будет запрещено проводить массовые мероприятия.

"Все эти ограничения вводятся исключительно для обеспечения высокого уровня безопасности для жителей. Берегите себя, будьте бдительны и поддерживайте ВСУ", — подытожил Садовый.

Во Львове учат, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций

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