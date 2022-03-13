Чистая пропаганда: в Минобороны опровергли, что среди погибших на Яворовском полигоне были иностранцы

Чистая пропаганда: в Минобороны опровергли, что среди погибших на Яворовском полигоне были иностранцы

Среди погибших были только украинцы.

Представитель Минобороны Украины Маркиян Лубкивский опроверг распространенную российскими СМИ информацию о якобы гибели 180 иностранных наемников во время удара по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области.

Об этом пишет CNN.

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"Это неправда. Чистая российская пропаганда", – сказал Лубкивский.

Он уточнил свой ответ, сказав, что среди погибших в результате удара по Яворивскому полигону иностранцев нет.

Напомним, 13 марта российская армия нанесла ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Выпущено 30 крылатых ракет, однако большинство из них были сбиты украинской ПВО.

Сейчас известно о гибели 35 человек, еще 134 человека получили травмы и ранения и находятся в больнице.

После удара российские оккупанты начали заявлять, что в результате их ракетного удара были убиты якобы убитые 180 иностранцев, которых российская пропаганда называет "иностранными наемниками".

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