Число погибших возросло: глава ОВА рассказал о ракетных ударах по Львову и во что целились оккупанты из РФ

Число погибших возросло: глава ОВА рассказал о ракетных ударах по Львову и во что целились оккупанты из РФ

Оккупанты ударили по заброшенным складам и шиномонтажу.

Из-за ракетных ударов по Львову погибли уже семь человек, 11 — пострадали, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Глава ОВА отметил, что по Львову из Каспийского региона выпустили четыре крылатых ракеты.

"Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. Первый объект – это склады, которые не использовали. В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью погасили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. объекты разрушены полностью", — пояснил Козицкий.

На сегодняшний день количество людей, которых во Львове убили российские оккупанты, возросло до 7 человек.

"Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также известно о 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Данные относительно погибших и пострадавших еще могут изменяться. Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства", — добавил Козицкий.

Напомним, ранее мэр Львова сообщал, что из-за действий российских убийц погибли 6 человек. 11 ранены, среди них один ребенок.

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