Четыре года не выходил из квартиры: как чувствует себя больной, которому первому в Украине пересадили легкие

Мужчина чувствует себя уже лучше и готовится к выписке.
Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи готовятся выписывать пациента, которому впервые в Украине пересадили легкие.
Об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.
Известно, что пациента, которому в Украине первом трансплантировали легкие, зовут Виктор, ему 56 лет. Мужчина имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры.
"Его жизнь зависела от кислородного концентратора и без трансплантации он не имел никаких шансов", — сообщил Олег Самчук.
После пересадки легких мужчине стало значительно лучше. Он уже набрал три килограмма и постоянно занимается на тренажерах. В среду, 27 октября, пациента планируют выписать из больницы.
Напомним, в Украине впервые сделали трансплантацию сердца ребенку.
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