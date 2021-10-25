Четыре года не выходил из квартиры: как чувствует себя больной, которому первому в Украине пересадили легкие

Четыре года не выходил из квартиры: как чувствует себя больной, которому первому в Украине пересадили легкие

Мужчина чувствует себя уже лучше и готовится к выписке.

Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи готовятся выписывать пациента, которому впервые в Украине пересадили легкие.

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Об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

Известно, что пациента, которому в Украине первом трансплантировали легкие, зовут Виктор, ему 56 лет. Мужчина имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры.

"Его жизнь зависела от кислородного концентратора и без трансплантации он не имел никаких шансов", — сообщил Олег Самчук.

После пересадки легких мужчине стало значительно лучше. Он уже набрал три килограмма и постоянно занимается на тренажерах. В среду, 27 октября, пациента планируют выписать из больницы.

Напомним, в Украине впервые сделали трансплантацию сердца ребенку.

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