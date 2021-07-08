Через больные зубы житель Львовской области попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов

Мужчина в крайне тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.
52-летнего жителя Самбора Львовской области госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У него обнаружили тяжелое заболевание сердца, к которому привели больные зубы. Ранее по этой причине мужчина уже перенес несколько инсультов.
1 июля пациента госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу без сознания, с сепсисом, сердечной, дыхательной недостаточностью. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, информирует ZAXID.NET.
У пациента диагностировали инфекционный эндокардит — инфекционное воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда) с преимущественным поражением клапанного аппарата. Мужчина до сих пор в крайне тяжелом состоянии, говорят в больнице.
Это заболевание спровоцировало уже несколько инсультов у мужчины.
Медики отмечают, что эта болезнь возникает чаще всего из-за больных зубов и ангины. Поэтому врачи просят уделить гигиене ротовой полости должное внимание, вовремя лечить зубы и удалять их корни.
Напомним, во Львове турецкий пластический хирург бесплатно прооперировал украинских детей с различными нарушениями.