Через больные зубы житель Львовской области попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов

Через больные зубы житель Львовской области попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов

Мужчина в крайне тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

52-летнего жителя Самбора Львовской области госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У него обнаружили тяжелое заболевание сердца, к которому привели больные зубы. Ранее по этой причине мужчина уже перенес несколько инсультов.

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1 июля пациента госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу без сознания, с сепсисом, сердечной, дыхательной недостаточностью. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, информирует ZAXID.NET.

У пациента диагностировали инфекционный эндокардит — инфекционное воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда) с преимущественным поражением клапанного аппарата. Мужчина до сих пор в крайне тяжелом состоянии, говорят в больнице.

Это заболевание спровоцировало уже несколько инсультов у мужчины.

Медики отмечают, что эта болезнь возникает чаще всего из-за больных зубов и ангины. Поэтому врачи просят уделить гигиене ротовой полости должное внимание, вовремя лечить зубы и удалять их корни.

Напомним, во Львове турецкий пластический хирург бесплатно прооперировал украинских детей с различными нарушениями.

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