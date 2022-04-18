"Чем оркам угрожала СТО": глава ОВА о ракетных ударах по Львову (фото)

"Чем оркам угрожала СТО": глава ОВА о ракетных ударах по Львову (фото)

Козицкий обратился к горожанам с призывом, когда раздается сигнал воздушной тревоги, оставлять все и идти в укрытия.

Семеро погибших, 11 травмированных, десятки сожженых и поврежденных машин, выбитые окна. Такой результат ракетного удара по Львову.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий и обнародовал соответствующие фото.

"Возникает один вопрос: чем оркам угрожала станция технического обслуживания?! Чем угрожали люди, привычно пришедшие на работу, чтобы чинить автомобили?! путин и его приспешники давно потеряли смысл. Они целенаправленно устраивают геноцид украинского народа", - написал он в Telegram.

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Козицкий обратился к горожанам с призывом, когда раздается сигнал воздушной тревоги, оставлять все и идти в укрытия.

"Если правительства европейских стран думают, что могут дальше смотреть на это, как на реалити-шоу, пусть не удивляются, если завтра прилетит по СТО в каких-то европейских городах или селах", — подчеркнул он.

Напомним, во Львове обломок вражеской ракеты попал на территорию детского приюта.

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