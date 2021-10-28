Человек с незначительным поражением легких умирает через 24 часа: врач из Львова об осложнениях COVID-19

Человек с незначительным поражением легких умирает через 24 часа: врач из Львова об осложнениях COVID-19

Врач подчеркнула, что в их больнице еще не было такого рекордного количества умерших.

Во Львове, который с 30 октября будет находиться в "красной" зоне карантина, постоянно фиксируют большой прирост больных, нуждающихся в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец, информируют во Львовском городском совете.

По данным медика, во Львове ежедневно растет количество госпитализированных, а тех, кто вылечился значительно меньше.

"Ежедневно есть огромный прирост больных. 50 пациентов есть в отделении интенсивной терапии, 35 из них на искусственной вентиляции легких. Таких количеств тяжелых больных у нас не было ни разу. Такого рекордного количества летальных исходов у нас тоже раньше не было", — сказала Наталья Матолинец.

Врач подчеркнула, что коронавирусом все чаще болеют молодые люди.

"Этот штамм коронавируса стремительно, агрессивно поражает молодых людей. Через 24 часа из небольшой зоны повреждения легких пациент может попасть в страшный респираторный стресс и внезапно умереть", — подчеркнула Наталья Матолинец.

Напомним, медики потребовали ввести во Львове жесткий локдаун.

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