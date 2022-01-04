Человеческие останки и уникальные кубки: на окраине Львова нашли новые артефакты времен Римской империи

Сенсационные находки датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

Во Львовской области археологи обнаружили новые артифакты времен Римской империи вблизи с. Каров Червоноградского района. Среди найденного, в частности, есть человеческие останки и фрагменты двух стеклянных кубков, уникальных для Украины.

Об этом сегодня, 4 января, сообщила пресс-служба Департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

"Разведочные раскопки вновь открытого памятника времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой", — говорится в сообщении.

уникальные находки обнаружили в с. Каров Червоноградского района, фото/Департамент архитектуры и градостроительства ЛОДА

Находку нашли львовские ученые из совместной археологической экспедиции.

"В погребении, кроме человеческих остатков, археологи нашли фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла, такие жетоны использовали для римских настольных игр", — рассказала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

уникальные находки обнаружили в с. Каров Червоноградского района, фото/Департамент архитектуры и градостроительства ЛОДА

Исследователи говорят, что все эти ценные предметы Римской империи свидетельствуют о том, что здесь похоронен богатый мужчина. А саму находку датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

уникальные находки обнаружили в с. Каров Червоноградского района, фото/Департамент архитектуры и градостроительства ЛОДА

Археологические раскопки в Карове провели не в первый раз, несколько лет назад по результатам исследований даже была созвана археологическая научная конференция в Берлине.

"Достопримечательность действительно уникальна, археологи ежегодно откапывают на ее территории новые важные находки и артефакты, и поэтому исследования будут продолжаться", — сказал директор Историко-краеведческого музея в городе Винники Игорь Тимец.

Исследовать окрестности села Каров начали в 2017 году, с тех пор как местные краеведы случайно обнаружили здесь древний меч и другие металлические изделия. Начав работы, археологи поняли, что это — древний могильник германских племен, которых на этой территории не должно быть. По крайней мере, так считалось раньше.

“Каров как археологическая находка – открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли давно, является третьей такой находкой в мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинских территориях до сих пор неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно так называемые Маркоманские войны 166-180 лет", — сказал руководитель раскопок, кандидат исторических наук Ярослав Онищук.

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