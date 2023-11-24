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Часть Львовской области осталась без света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Часть Львовской области осталась без света: что произошло

Электроэнергия. / Фото: УНИАН

Специалисты работают над ликвидацией последствий непогоды.

По состоянию на утро 24 ноября во Львовской области без электроэнергии осталось 74 населенных пункта. В регионе ухудшилась погода.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Из-за неблагоприятных метеоусловий по состоянию на этот час на Львовщине обесточены 74 населенных пункта. Из них 26 — полностью, 48 — частично", — говорится в сообщении.

По словам Козицкого, гад возобновлением электроснабжения работают 111 специалистов Львовоблэнерго. Привлекли 39 единиц техники.

Напомним, в Киеве энергетиков перевели в усиленный режим. Причиной такого решения называют ненастье. Синоптики предупредили о мокром снеге и порывах ветра.

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Дата публикации
Просмотры
954
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