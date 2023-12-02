Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Часть Львовщины осталась без света

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
679
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Часть Львовщины осталась без света

Отключение света. / Фото: Getty Images

Ремонтные бригады работают над восстановлением электричества.

По состоянию на 2 декабря часть Львовской области осталась без электроэнергии. Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Из-за налипания мокрого снега во Львовской области обесточены 305 населенных пунктов. 121 — полностью. 184 — частично", — говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения работают 99 бригад "Львовоблэнерго" – это 425 специалистов и 148 единиц техники.

По сообщению Львовского регионального центра гидрометеорологии Украины, 2 декабря местами значительные осадки, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Напомним, в Минэнерго сообщили, какова вероятность, что Украина будет прибегать к отключениям света. Отмечается, что, учитывая текущую ситуацию, в Украине не должны прибегать к отключениям электроэнергии. К сожалению, оно может измениться.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
679
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация