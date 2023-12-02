Часть Львовщины осталась без света

По состоянию на 2 декабря часть Львовской области осталась без электроэнергии. Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Из-за налипания мокрого снега во Львовской области обесточены 305 населенных пунктов. 121 — полностью. 184 — частично", — говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения работают 99 бригад "Львовоблэнерго" – это 425 специалистов и 148 единиц техники.

По сообщению Львовского регионального центра гидрометеорологии Украины, 2 декабря местами значительные осадки, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Напомним, в Минэнерго сообщили, какова вероятность, что Украина будет прибегать к отключениям света. Отмечается, что, учитывая текущую ситуацию, в Украине не должны прибегать к отключениям электроэнергии. К сожалению, оно может измениться.

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