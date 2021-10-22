Была угроза жизни: во львовскую больницу на вертолете срочно доставили 7-летнего мальчика (фото)

Была угроза жизни: во львовскую больницу на вертолете срочно доставили 7-летнего мальчика (фото)

У ребенка диагностировали острый сосудистый синдром.

Во Львов 22 октября вертолетом доставили больного 7-летнего мальчика. Ребенок родом из г. Стрый Львовской области.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

В 7-летнего жителя Стрыя диагностировали острый сосудистый синдром. Из-за заболевания была угроза для жизни ребенка. А потому его срочного полицейским вертолетом доставили во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Теперь за жизнь ребенка будут бороться львовские медики.

В полиции сообщили, что это уже 13 спасательная операция, осуществленная в рамках проекту аэромедицинской эвакуации, который совместно реализуется МВД и Министерством здравоохранения.

Напомним, ранее из Львова в Киев вертолетом срочно доставили младенца.

Читайте также:

В Украине Ляшко рассказал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 и когда страна может выйти из карантина .

. В Грузии опубликовали видео с Саакашвили в грузовике со сметаной.

Новости Украины: во львовскую больницу на вертолете доставили 11-летнего мальчика из горного района

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку