Была угроза жизни: во львовскую больницу на вертолете срочно доставили 7-летнего мальчика (фото)

У ребенка диагностировали острый сосудистый синдром.
Во Львов 22 октября вертолетом доставили больного 7-летнего мальчика. Ребенок родом из г. Стрый Львовской области.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
В 7-летнего жителя Стрыя диагностировали острый сосудистый синдром. Из-за заболевания была угроза для жизни ребенка. А потому его срочного полицейским вертолетом доставили во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Теперь за жизнь ребенка будут бороться львовские медики.
В полиции сообщили, что это уже 13 спасательная операция, осуществленная в рамках проекту аэромедицинской эвакуации, который совместно реализуется МВД и Министерством здравоохранения.
Напомним, ранее из Львова в Киев вертолетом срочно доставили младенца.
Читайте также:
- В Украине Ляшко рассказал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 и когда страна может выйти из карантина.
- В Грузии опубликовали видео с Саакашвили в грузовике со сметаной.