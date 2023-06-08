Была под действием сиропа от кашля: львовянка доказала в суде, что не водила Range Rover пьяной

Во Львове женщина, которую ранее задержали за вождение в нетрезвом состоянии, свою вину отрицала и в тот день алкоголь не употребляла, а была под действием сиропа от кашля, содержащего этанол.

Об этом говорится в сообщении издания zaxid.net.

Шевченковский районный суд Львова закрыл производство по Наталии Блавацкой, которую ранее остановили на улице города за управление в состоянии алкогольного опьянения. В ней водитель доказала, что была за рулем под действием сиропа от кашля, в состав которого входит спирт.

Как указано в материалах дела, 14 января 2023 года патрульные остановили автомобиль Range Rover, за рулем которого была Наталья Блавацкая, на ул. Липинского, 50. По данным патрульных, водитель была в состоянии алкогольного опьянения, подтвердившего устройство Drager. нарушительницу составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП В суде Наталья Блавацкая свою вину отрицала, утверждая, что в тот день алкоголь не употребляла, приобщила к делу справку от врача, в которой указан диагноз "острый бронхит" и назначение лекарств от кашля, содержащие этанол.В частности, в назначенном врачом сиропе подорожника от кашля "Доктора Тайс" содержится 20% этанола, а во "Флавовере" (сироп от кашля — ред) — 3,85% этанола", — говорится в материале суда.

Судья Шевченковского райсуда Олег Ковальчук не увидел в ее действиях правонарушения и закрыл дело. Это постановление можно оспорить в апелляции.

Тем временем в центре Киева произошло ужасное ДТП. На проезжей части столкнулись сразу три автомобиля. На асфальте разбросаны обломки от автомобилей и разбиты стекла.

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