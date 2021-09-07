"Был отцом двух маленьких сыновей": на Львовщине ударом тока убило 24-летнего работника предприятия

"Был отцом двух маленьких сыновей": на Львовщине ударом тока убило 24-летнего работника предприятия

У Василия Доскич осталась молодая жена и двое детей.

В Червонограде Львовской области 24-летнего Василия Доскича во время работы на предприятии убило током. Трагедия произошла в субботу, 4 сентября, пишет ZAXID.NET со ссылкой на Червоноградский отдела полиции.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (с пометкой "несчастный случай"). Все обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.

У погибшего Василия Доскича осталась молодая жена и двое маленьких сыновей.

В соцсети знакомые покойного выражают искренние соболезнования его семье.

"Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце такого молодого человека, однако светлые воспоминания о нем останутся хорошими. Он был хорошим другом, доброжелательным надежным советчиком и главное любящим мужем и отцом двух еще совсем маленьких сыновей. Глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой утраты и выражаем искренние соболезнования родным умершего", — написала Галина Нечипор в соцсети Facebook.

Напомним, во Львовской области девушка ради селфи вскарабкалась на вагон и получила удар током в три тысячи вольт.

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