Был на улице без паспорта: во Львове на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину

Мужчина на заседание суда не пришел.
Во Львове на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который был на улице без паспорта.
Об этом говорится в постановлении Сыховского районного суда Львова.
По данным суда, мужчина 21 ноября 2021 в 11:00 был на улице без паспорта. Его по ул. Сиховской, 7 остановили копы. Мужчина нарушил п.п.2 п.2-2 постановления Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года.
На суд нарушитель не пришел и не объяснил, почему вышел на улицу без документов.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.44-3 КУАП и оштрафовал его на 17 тыс. грн. Также он должен уплатить 496,20 грн. судебного сбора. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним:
- Во Львове из-за вспышки коронавируса комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во вторник, 1 февраля, усилила карантинные ограничения.
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