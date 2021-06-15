Будут получать 1 тысячу долларов в месяц: во Львове директорам школ увеличили зарплату

Таким образом во Львове решили инвестировать в образование, говорят в городском совете.

Исполнительный комитет Львовского городского совета поддержал положение о премировании директоров общеобразовательных средних школ Львовской городской территориальной общины. Поэтому с сентября они будут получать по 27 тысяч гривен зарплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.



"Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть в военных, медиков и педагогов. Мы, к сожалению, не можем разрешить эту систему образования, ведь это общегосударственная политика, но понимая важность должности руководителя, мы хотим сделать им плату не менее 27 тысяч гривен. Мы хотим увеличить количество желающих становиться руководителями школ, чтобы было из кого выбирать. Мы хотим, чтобы наши дети имели лучшее в мире", — отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В городском совете отметили, что сегодня среднестатистическая заработная плата директора школы составляет от 10 до 15 тысяч гривен. Поэтому власти города решили повысить зарплаты педагогам, чтобы сделать должность руководителей школ более привлекательной.

"С 1 сентября повышаем уровень оплаты труда директоров школ к 27 тысяч гривен, что эквивалентно 1 тысяче долларов. Это очень важный шаг, ведь в этом году у нас будут конкурсы на 44 директоров. Мы понимаем, что, инвестируя в образование, мы инвестируем в будущее", — сказал первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Также он отметил, что на это премирование с сентября до конца года предполагается 15 млн грн, а если просчитывать на следующий год — около 45 млн грн.

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