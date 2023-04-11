Будут ли во Львове ночные богослужения на Пасху

В области действует комендантский час с 00:00 до 05:00.

В воскресенье, 16 апреля, на Пасху в храмах Львова через комендантский час, продолжающийся в регионе с 00:00 до 05:00, ночных богослужений не будут проводить.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В мэрии отмечают, что общую позицию высказали во время общения все руководители христианских конфессий Львова.

"Есть общее решение о том, что все Богослужения состоятся до начала комендантского часа, а утренние Богослужения уже начнутся после комендантского часа", — рассказал директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый опубликовал трогательное фото, как двое детей идут в церковь – мальчик в костел с пасхальной корзинкой, а девочка – с веточками ивы в церковь.

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